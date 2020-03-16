Авария произошла 16 марта около 9 часов на 167 километре автодороги «Аниш» в Алатырском районе.
По предварительным данным ГИБДД Чувашии, 48-летний водитель за рулем «Ниссан Альмера» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомашиной «Лада Приора». От полученных травм водитель иномарки скончался на месте до приезда скорой помощи.
Водитель «Приоры» и трое его пассажиров госпитализированы.
ГИБДД устанавливает все причины произошедшего.
16.03.2020
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