20 января на еженедельном совещании Главы Чувашии Михаила Васильевича Игнатьева с членами Правительства республики, руководителями территориальных федеральных органов власти и ряда муниципалитетов обсудили меры социальной поддержки, которые вступят в силу на всей территории Российской Федерации после оглашения Послания Президента страны Владимира Владимировича Путина к Федеральному Собранию.

Особое внимание в Послании уделено народосбережению, повышению рождаемости, помощи семьям в рождении и первого, и второго, и третьего ребенка.

«Решения, которые Президент России озвучил в Послании, касаются, прежде всего, укрепления института семьи. Огромные средства выделяются для того, чтобы эффективно поддержать наши малообеспеченные семьи и многодетные семьи, чтобы они почувствовали внимание со стороны государства. Наша задача – обеспечить ежемесячное без сбоев получение ими всех социальных выплат, субсидий, субвенций, чтобы в одинаково равных условиях дети воспитывались, росли, получали образование», – акцентировал Глава республики.

Ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей от 3 до 7 лет, в 2020 г. в сумме 2,2 млрд руб. в республике будут получать около 38 тыс. детей или около 19 тыс. семей. На первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена.

«Каждая вторая семья эти субсидии будет получать. Это значимо. Даже в самые лучшие советские годы, ни в постсоветский период такой государственной поддержки не было», – отметил Михаил Игнатьев.

Материнский капитал будут выплачивать до 31 декабря 2026 года, причем на поддержку смогут рассчитывать даже те семьи, где родился первенец. При рождении второго ребенка выплаты увеличатся еще на 150 тысяч рублей. Таким образом, для семьи с двумя детьми маткапитал составит 616 617 рублей и будет ежегодно индексироваться. На данное увеличение в бюджете предусматривается дополнительно 1,2 млрд рублей. Также принято решение, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тысяч рублей ипотечного кредита.

С января 2020 года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей, причём не до полутора лет, как прежде, а до трёх. В республиканском бюджете на эти цели предусмотрено почти 1 млрд рублей.

В Послании Президента России также поставлены задачи по введению доплат учителям за классное руководство и обеспечению бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвёртый класс. Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев отметил, что соответствующая база в учебных заведениях республики создана, имеется необходимая инфраструктура, установлено новое кухонное оборудование, поэтому бесплатное горячее питание школьники смогут получать уже с 1 сентября 2020 года.

В конечном итоге все эти меры должны повлиять на повышение доходов малоимущих граждан, на снижение уровня бедности, а также положительно сказаться на увеличении рождаемости.

20.01.2020

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