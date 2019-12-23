С 20 декабря в доме культуры д. Адыльял под руководством старосты Владимира Матюшкина проводятся строительные работы по ремонту и утоплению тамбура размером 1,6х5м.

В этих работах принимают участие Вячеслав Плотников, Игорь Романов, Дмитрий Романов, Сергей Семёнов и Андрей Маринов из д. Хорнзор. Они поставили новую пластиковую дверь у входа в клуб, а металлическую переставали вход в тамбур. На сегодняшний день осталось застелить пол в тамбуре, утеплить стены и потолок.

Строительными материалами обеспечивает председатель Союза Чувашских краеведов Сергей Сорокин. К празднику Нового года, который состоится в клубе 28-го декабря, ремонтные работы в тамбуре будут завершены.

23.12.2019

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