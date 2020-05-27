В детской поликлинике п. Кугеси в день регистрируют обычно 17-18 обращений, сегодня их было 10 (с простудой, ОРВИ и пневмонией). В настоящее время стационар не работает, всех нуждающихся в госпитализации детей направляют в детские больницы Новочебоксарска. Об этом сообщила заведующая поликлиникой Алина Петрова.

Вакцинация детей проводится по Национальному календарю прививок по территориальному признаку и по графику.

Пока подтвержденных фактов заболевания коронавирусом детей в районе не зарегистрировано.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» по программе «Школьная медицина» в Кугесьский лицей поставлен аппарат для глаз «Ручеек» и очки-тренажеры, по программе «Бережливая поликлиника» в поликлинику п. Кугеси — три аппарата УЗИ.

Справочно В Чебоксарском районе проживают 11260 детей.

27.05.2020

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