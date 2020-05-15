В период действия ограничительных мероприятий в городе Чебоксары функционируют 24 детских сада в режиме дежурных групп: Калининский район – 11, 15, 72, 78, 108, 132, 167, 201, 205, Ленинский район – 8, 9, 46, 75, 118, 146, 158, 180, 203, Московский район – 5, 97, 98, 130, 122, 174. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

По состоянию на 14.05.2020, в городе создано более 70 дежурных групп, с охватом около 1000 детей.

В детских садах предпринимаются все профилактические меры с целью снижения распространения инфекции.

Для направления ребенка в дежурную группу родителям необходимо написать заявление в детском саду, предоставить справку с места работы обоих родителей, медицинскую справку на ребенка.

Телефон горячей линии — 23-42-39.

15.05.2020

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