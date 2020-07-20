Руководством города Чебоксары принято решение об открытии дежурных групп еще в 80 детских садах. В столичных дошкольных учреждениях предпринимаются все необходимые профилактические меры, что позволяет продолжить работу в таком режиме. Об этом сообщает Управление образования администрации столицы Чувашии.

В детских садах, где потребность составила менее 10 детей, или проводятся ремонтные работы, дежурные группы пока открыты не будут. Это ДОУ №№ 21,28,30,51,61,89,103,114,140 и 151. В таком формате столичные детские сады продолжат работать на протяжении летнего сезона до особого распоряжения.

Справочно: для направления ребенка в данную группу родителям необходимо предоставить справку с места работы обоих родителей и медицинскую справку на ребенка.