Со вчерашнего дня в детских садах города Чебоксары проходит смена блюд в соответствии с сезонностью. По желанию родителей с учетом санитарных требований, предъявляемых к организации питания воспитанников, в меню появились новые блюда. Об этом сообщает Управление образования администрации столицы Чувашии.

Проблема отказа от овощей по вкусовым предпочтениям у детей далеко не редкость, и в чистом виде кушать дети зачастую отказываются. Так, для решения этой проблемы в меню появились ленивые голубцы, запеканка картофельная с овощами со сметанным соусом и другие блюда.

В новом году детям во второй завтрак будут выдавать детский творог в индивидуальных упаковках, рекомендованный для детей с 6 месяцев. Также в рацион введена ряженка.

Ровно год назад на портале «Открытый город» проходило голосование, в котором активные горожане могли ответить на ряд вопрос для корректировки рациона питания столичных дошколят. Напомним, что по итогам опроса с какой периодичностью вводить новые блюда в детский рацион, большинство пользователей портала выбрали вариант — «1 раз в 3 месяца».

14.01.2020

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