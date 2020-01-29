В столице Чувашии детские сады являются федеральными инновационными площадками для апробации и внедрения модульной программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». На сегодняшний день данную программу реализует 21 детский сад. В рамках этой инновационной деятельности педагоги дошкольных учреждений участвуют со своими проектами в области робототехники в конкурсах разного уровня, представляют материал на научно-практических конференциях, участвуют в мастер-классах. Об этом сообщает Управление образования администрации столицы Чувашии.

В садах создана образовательная среда, которая оснащена современными конструкторами, такими как Полидрон «Гигант», «Каркасы», «Проектирование», «Малыш», магнитный конструктор, конструктор-робот «Robokids», железный, Лего, Lego wedo 2.0, набор GigaBloks 10″, пластмассовый конструктор «Техник».

Все это оборудование активно используется педагогами в работе с детьми, помогает развивать их инженерное мышление.

29.01.2020

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