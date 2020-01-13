Сегодня в рамках Дня российской печати сотрудники редакции «Тăван Ен» посетили Кугесьский лицей. Главный редактор газеты Виктория Вышинская и шеф-редактор Елена Губанова встретились с учениками 7 класса. Мероприятие прошло при поддержке отдела образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района.

В ходе встречи школьникам продемонстрированы три фильма: об истории газеты, о процессе ее печати в цехах, об акции «Тăван Ен в моем сердце».

Главный редактор газеты Виктория Вышинская подробно рассказала о новом формате проекта «Школьный корреспондент», который подразумевает публикацию школьных стенгазет на страницах издания, а также о сотрудничестве с молодыми корреспондентами и внештатными авторами.

Шеф-редактор Елена Губанова подробно рассказала о работе сетевого издания www.tavanen.ru, индексации в системе «Яндекс.Новости», популяризации в социальных сетях.

Школьники адресовали вопросы о работе журналиста, об издании газеты, о работе в социальных сетях.

В конце встречи Виктория Вышинская вручила каждому школьнику по фирменному блокноту с контактами редакции и сладкий подарок.

По итогам встречи достигнута договоренность с руководством лицея о реализации совместного проекта на страницах издания.

Открытый урок к Дню российской печати в Кугесьском лицее#таванен



13.01.2020

www.tavanen.ru