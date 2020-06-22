22 июня, в День памяти и скорби, в Чебоксарах состоялась традиционная церемония возложения цветов и венков к Вечному огню в мемориальном комплексе «Победа». Сегодняшним утром врио Главы Чувашии Олег Николаев приехал почтить память всех тех, кто совершил подвиг в годы Великой Отечественной войны, защищая Родину.

Руководитель региона отметил, что День памяти и скорби – очень важная дата для республики, потому что около 208 тысяч сыновей и дочерей чувашского народа ушли в те годы на самую кровопролитную войну в истории России и всего мира.

«Все они отважно сражались, не жалея себя. Многие из них были отмечены наградами. Для нас очень важно помнить масштабность тех событий и вклад представителей чувашского народа, которые отдали свои силы и жизни, чтобы мы могли иметь наше настоящее», — сказал он.

Врио Главы Чувашии рассказал журналистам, что в этом году многое сделано для сбора сведений о военных годах. К примеру, в республике созданы центры архивных материалов, причем в разных форматах – бумажных, цифровых, вещественных – которые призваны максимально сохранить память о войне для подрастающего поколения.

Еще одно важное событие для чувашской нации, на котором остановился Олег Николаев – это строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей. На нем работали около 200 тысяч жителей республики, в основном женщины и дети. За три месяца ими была проделана огромная работа.

Ранее руководитель республики объявил 2021 год в Чувашии – Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. «Мы сделаем все, чтобы очень глубоко изучить материалы. Поговорим с каждым, кто остался в живых из участников строительства оборонительного рубежа», — добавил Олег Николаев.

В траурном мероприятии также участвовали депутаты Государственной Думы Российской Федерации, члены республиканского правительства, представители органов местного самоуправления и депутаты Госсовета Чувашии. Участники церемонии почтили память павших в боях за Родину минутой молчания.

22.06.2020

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