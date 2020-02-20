Органами прокуратуры республики принимаются меры по предотвращению употребления и распространения никотиносодержащих (бестабачных) смесей (СНЮСов).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии, в декабре 2019 года прокуратурами городов и районов республики проведены проверки торговых сетей и образовательных организаций на предмет реализации СНЮСов, их распространения среди обучающихся. В ходе данных проверок в торговых точках изъято свыше 140 упаковок никотиносодержащих (бестабачных) смесей. По фактам их продажи инициировано проведение процессуальных проверок, в рамках которых назначены исследования изъятой продукции. Основное количество продукции было изъято на территории г.Чебоксары.

Региональным руководителям торговых сетей и владельцам организаций розничной торговли органами прокуратуры республики объявлено 11 предостережений о недопустимости продажи СНЮСов несовершеннолетним, учитывая, что данная продукция негативно влияет на их физическое, интеллектуальное и психическое развитие.

Ввиду ненадлежащей работы по профилактике потребления СНЮСов обучающимися в адрес руководителей ряда образовательных организаций прокурорами внесено 14 представлений об устранении нарушений. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования профилактическая работа активизирована, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В целях создания дополнительных мер по защите здоровья детей прокурором республики 25.12.2019 в Государственный Совет Чувашской Республики в порядке законодательной инициативы внесено 2 законопроекта, предусматривающие введение запрета на продажу СНЮСов несовершеннолетним и установление административной ответственности за нарушение этого запрета. Рассмотрение законопроектов ожидается на ближайшей сессии законодательного органа республики.

Кроме того, прокурорами приняты меры по блокированию доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию о продаже СНЮСов и табачных изделий. В суд подано 29 административных исков о признании данной информации запрещенной, в Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике направлено 15 информаций о необходимости блокировки таких сайтов.

20.02.2020

www.tavanen.ru