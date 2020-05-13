Кабинет Министров Чувашской Республики утвердил перечень удаленных и труднодоступных территорий, где единовременные компенсационные выплаты участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» будут выплачиваться в повышенном размере. В реестр вошли 232 населенных пункта республики.

Как пояснил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, при составлении реестра учитывались два критерия: удаленность поселка, села или деревни от центральной районной больницы и города Чебоксары, а также их транспортная доступность.

Размер денежного поощрения для врачей составит 1,5 млн рублей, для фельдшеров – 750 тысяч рублей. Ранее участники программы «Земский доктор» в этих отдаленных селах могли рассчитывать на выплаты в размере 1 млн рублей и 500 тысяч рублей соответственно. Получить повышенные выплаты смогут те, кто переехал работать врачом или фельдшером в отделённые населенные пункты после 1 января 2020 года.

13.05.2020

www.tavanen.ru