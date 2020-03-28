В ГИБДД Чувашии с 30 марта по 6 апреля получение государственных услуг по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будет осуществляться по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Посредством электронной почты можно подать заявку на получение разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Выдача таких свидетельств, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будет осуществляться по предварительной записи по телефону:

1) г. Чебоксары – gbo21cheb@mvd.ruт.: 8(8352) 28-74-56

2) г. Новочебоксарск – gbo21ncheb@mvd.ruт.: 8(8352) 73-72-26

3) г. Канаш – gbo21kanash@mvd.ruт.: 8(8353)33-67-10

4) г.Шумерля – gbo21shum@mvd.ruт.: 8(8353)62-1575, 62-34-32.

28.03.2020

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