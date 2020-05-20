С 19 мая Госавтоинспекция МВД по Чувашской Республике возобновила прием экзаменов на право управления транспортными средствами всех категорий и подкатегорий, в том числе у лиц, подвергнутых административному наказанию в виде лишения права на управление транспортными средствами. В условиях ограничительных мер, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, прием кандидатов, окончивших обучение в автошколе, осуществляется по предварительной записи, в том числе через организации, выдавшей сертификат об окончании обучения в автошколе. График сдачи экзаменов размещён в региональном разделе официально сайта ГИБДД МВД России. Также в целях соблюдения социальной дистанции между курсантами автошкол наполняемость экзаменационного класса ГИБДД будет составлять не более 50 процентов.

Вход в подразделение Госавтоинспекции будет разрешен только заявителям, заранее подавшим заявку на прием. Посетителей просят посещать ведомство согласно назначенному времени, строго в масках и перчатках.

20.05.2020

www.tavanen.ru