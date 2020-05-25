В выходные два человека в Чувашии пострадали от падения с высоты. Об этом сообщает Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.

23 мая в Янтиковском районе из окна первого этажа выпал трехлетний ребенок. Всё обошлось только ушибом. Фельдшеры скорой оказали мальчику необходимую помощь и увезли в больницу для исключения осложнений.

Ночью с 24 на 25 мая в Чебоксарах из окна 4 этажа выпала женщина, которая сидела на подоконнике, облокотившись на москитную сетку. Через 6 минут реанимационная бригада скорой помощи была на месте. Женщине обработали раны, ввели обезболивающее, наложили шины и на носилках погрузили в машину. Сейчас она находится в больнице в реанимации.

В 2019 году от падения с высоты погибли 45 взрослых и 6 детей. Зачастую виновница несчастных случаев – москитная сетка. Чаще всего из окон выпадают маленькие дети, оставленные без присмотра или под присмотром пожилых или несовершеннолетних.

25.05.2020

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