Во вторник обойдется без дождей — это связано с ростом атмосферного давления. Стрелки барометров в ближайшие суки будут находиться на отметках 755-760 миллиметров ртутного столба. Благодаря антициклону утихнет ветер. В ночные часы местами сгустятся туманы. А вот заморозков можно уже не опасаться. Днем термометры покажут 18-20 градусов. Об этом сообщает сайт «Погода в Чувашии».

В среду в регион придет еще более теплая воздушная масса, вот почему утром 27 мая в Чувашии снова пройдут дожди, возможна гроза. Кратковременные осадки возможны и в четверг. Зато в конце недели погоду будет определять гребень скандинавского антициклона, и в регион станет поступать сухой теплый воздух из Казахстана. В результате в последние выходные календарной весны будет по-летнему тепло, температура воздуха в республике составит 25-30 градусов. Согласно лунным циклам, жаркая погода без осадков ожидается и в первую неделю лета.

25.05.2020

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