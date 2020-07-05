4 и 5 июля 2020 года из военкомата п. Кугеси состоялись очередные отправки на Республиканский сборный пункт г.Чебоксары призывников Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов Чувашии.

Как рассказал военный комиссар Александр Кочуров, на сегодняшний день отправлено 80% ребят к плану отправок. «Очень отрадно отметить, что провожать будущих воинов пришли земляки, уволенные из рядов Вооруженных сил буквально 5- 7 дней назад. В легкой и доступной форме они рассказали о буднях современной армии.Среди них — Алексей Федотов из Чебоксарского района и Алексей Столбов из Марпосадского района. Год назад они призывались мальчишками, а сейчас это мужчины, защитники Родины», — сообщил Александр Алексеевич.

Под знамена Ракетных войск и Воздушно-десантных войск уже на следующей неделе встанут вчерашние студенты, молодые специалисты рабочих специальностей.

Александр Кочуров рассказал, что все призывники прошли тесты на короновирус, все тесты отрицательные. «Хорошей службы и мудрых командиров», — пожелал на прощание Александр Алексеевич.

Сегодня в строю — трое призывников, которые получили специальности водителей категории «С» с десантной подготовкой, отучились в Чебоксарской ОТШ ДОСААФ и совершили по три прыжка с парашютом.

5.07.2020

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