Вчера едва трагедией не закончился самовольный поход на водоем юного жителя села Янгорчино Вурнарского района Чувашии. Во время купания на надувном матраце по неосторожности 12 – летний мальчик оказался под водой. Отдыхающие извлекли его на берег, где сразу же приступили к оказанию помощи, пока не подоспела служба 03. Врачам службы скорой помощи и районной больницы удалось реанимировать мальчика. В отделении реаниматологии – анестезиологии провели оксигенотерапию, осуществили медикаментозную профилактику отёка лёгких и других органов и систем. Об этом сообщает Вурнарская районная больница.

Для оказания более квалифицированной медицинской помощи руководством больницы принято решение госпитализировать его в республиканскую детскую клинику. Максимально быстро доставить юного пациента в специализированную больницу помогла санавиация.

15.07.2020

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