В Вурнарском районе за сутки задержаны два нетрезвых водителя. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии.

11 марта около 18 часов 35 минут в деревне Кольцовка Вурнарского района сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Вурнарский» в ходе преследования задержали нетрезвого водителя. 25-летний водитель за рулем «ЗАЗ» проигнорировал требования инспекторов об остановке и пытался скрыться. Кроме того, сельчанин не имел водительских прав. В отношении нарушителя составлены административные материалы по части 2 статьи 12.25 КОАП РФ («Невыполнение законного “требования” сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства») и части 3 статьи 12.8 КОАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния»). Автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Ещё одного водителя в состоянии опьянения в этот же день автоинспекторы задержали в п. Вурнары. Автомобиль «ВАЗ -2105» под управлением 28-летнего местного жителя был остановлен инспекторами ДПС около часа ночи. При проверке документов выяснилось, что мужчина не имеет водительского удостоверения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения нарушитель отказался. В отношении него составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 КОАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния»).