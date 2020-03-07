На днях через Систему «112» в Call-центр «103» поступил звонок с просьбой о помощи. В Вурнарах пожилому мужчине стало плохо на работе: жгучие боли за грудиной свидетельствовали о возможном инфаркте. Через 5 минут после передачи вызова бригада была уже на месте. Во время оказания помощи мужчина потерял сознание, у него остановилось дыхание. ЭКГ показало фибрилляцию желудочков. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.
Фельдшер с 33-летним стажем Спиридонов Владимир немедленно приступил к сердечно-легочной реанимации: непрямой массаж сердца, искусственная вентиляция легких, внутривенные инъекции и дефибрилляция. Спустя 7 минут ритм сердца восстановился. Мониторируя жизненные показатели мужчины, бригада эвакуировала его в больницу.
7.03.2020
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