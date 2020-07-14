Футбольное поле с подогревом на стадионе «Химик» в Вурнарах станет новым проектом государственно-частного партнерства правительства Чувашии и филиала фирмы «Август» Вурнарского завода смесевых препаратов. В Минспорте Чувашии рассказали, что министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров и руководитель филиала фирмы «Август» Владимир Свешников обсудили перспективы развития футбола и дальнейшей модернизации вурнарского стадиона.

Отметим, что компания является титульным спонсором спортивного клуба «Химик», основное направление деятельности которого – развитие футбола. В настоящее время в спортклубе занимаются футболом около 200 детей из девяти муниципалитетов республик. В их числе: Алатырь, Шумерля, Козловка, Канаш, Ядрин, Чебоксары, Батыревский, Янтиковский и Вурнарский районов.

Взрослый состав команды «Химик – Август» — многократный победитель чемпионата Чувашии, обладатель Кубка и Суперкубка республики по футболу. В планах у руководства спортивного клуба заявить команду в первенстве России среди команд профессиональной футбольной лиги.

Однако, для этого необходимо модернизировать стадион «Химик», который является домашней ареной футбольной команды «Химик Август». Там планируется построить тренировочное футбольное поле с подогревом для круглогодичного проведения тренировок, оборудовать раздевалки, установить современную систему видеонаблюдения и наружного освещения. Также планируется увеличить количество мест для болельщиков до полутора тысяч.

За последние 5 лет компания «Август» направила на социальные проекты и спонсорские акции в пгт. Вурнары 650 млн рублей, в том числе на строительство ФОК с бассейном, содержание спортклуба и футбольных команд и прилегающей лесопарковой зоны.

«Хорошее место для жизни вы здесь создали. В наше время не всегда бизнес так ответственно относится к людям. А тут созданы все условия, которые во многом превосходят те условия, которые есть в городах», — сказал Василий Петров.

В настоящее время на стадионе разрешены только индивидуальные занятия с соблюдением мер социального дистанцирования. В бассейне тоже приостановлен прием посетителей в связи с эпидемиологической ситуацией, но вода в бассейне не слита, поэтому, как только будет получено разрешение, в первый же день двери бассейна будут открыты.