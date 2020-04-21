В Вурнарском районе в рамках подготовки к празднику организована аллея Героев. В поселке Вурнары вдоль по улице Советская размещены баннеры с изображениями Героев Советского Союза, наших земляков. Более подробную информацию о Героях можно получить через QR-коды на баннерах при помощи камеры смартфона или планшета, на которые установлена специальная программа для сканирования. Об этом сообщает администрация Вурнарского района Чувашии.

Праздничное оформление в парке отдыха «Август» в поселке Вурнары также напоминает вурнарцам о приближении Дня Победы. Здесь также оформлены баннеры с символикой Великой Победы. Логотипы празднования также установлены на главном входе в заводоуправление. О приближении великого праздника ежедневно вещают заводские громкоговорители: звучит голос Левитана, передающего сводку Совинформбюро за день 75 лет назад. Дополняют хронику событий на фронтах песни военных лет.

21.04.2020

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