В Вурнарского в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне заложили «Сад памяти» в Сквере памяти. В акции приняли участие работники Вурнарского лесничество Минприроды Чувашии и администрации Вурнарского городского поселения с соблюдением всех предписанных санитарных норм в период пандемии коронавируса. В память о своих земляках и родных – ветеранах Великой Отечественной войны – участники акции высадили саженцы туи западной.

Акция «Сад памяти» должна была проходить по всей России, го в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, организаторы предлагают поддержать акцию будучи на самоизоляции. Так, предлагается высадить дерево на собственном участке. Информацию о местоположении своего «Сада памяти» можно нанести на интерактивную карту акции, на сайте садпамяти2020.рф. Посадив дерево на участке, вы можете передать его геолокацию на сайт, сопроводив размещением в соцсетях фотографии с личной акции, рассказа о своих Героях и временным хештегом акции #СадПамятиДома.

Принять участие в акции можно и онлайн. #СадПамятиДома – важная составляющая акции, которая сегодня становится ключевой. Помимо фото с личных посадок, жители Чувашии могут делиться историями и фотографиями своих героических родственников. Кроме того, эти истории взрослые могут рассказывать своим детям за общим занятием. Например, создавая в поддержку акции поделки в виде дерева, рисунки и т.д. Соответствующие фотографии также выкладываются в социальные сети с хештегом #СадПамятиДома.

17.04.2020

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