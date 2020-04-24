В Вурман-Сюктерском сельском поселении 26 человек, которые вернулись из других регионов, находятся на самоизоляции. Но есть среди них и те, кто выходил на улицу, невзирая на запрет. Один из них после распития алкоголя с друзьями на улице попал с отравлением в больницу. В отношении него участковым уполномоченным полиции составлен акт. Об этом сообщил глава поселения Александр Кудряшов.

О нарушающих самоизоляцию в администрацию поселения сообщают неравнодушные граждане.

Справочно

Согласно ст. 20.6.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях выход на улицу без необходимости может обойтись в следующие суммы:

— для граждан – от 1 до 30 тысяч рублей;

— для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей;

— для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50 тысяч рублей;

— для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Штрафы за повторное совершение административного правонарушения – ещё больше:

— на граждан – от 15 до 50 тысяч рублей;

— на должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок от года до 3 лет;

— на юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 500 тысяч до миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.