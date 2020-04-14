В Вурман-Сюктерском сельском поселении мобильная бригада работает ежедневно, контролируя соблюдение режима самоизоляции из-за коронавируса. Сегодня было составлено 3 акта из-за его нарушения. Всего в поселение, с начала распространения коронавируса в стране, прибыли 23 человека, завтра ожидают ещё. Об этом сообщил глава Вурман-Сюктерского сельского поселения Александр Кудряшов.

Он также рассказал, что информация обо всех прибывших передается в администрацию Чебоксарского района.

Напомним, что Вурман-Сюктерское сельское поселение находится на трассе М7, здесь большой поток курсирующих большегрузов, много мотелей и торговых точек для дальнобойщиков. В общественных местах поселения размещены памчики о необходимости соблюдения режима самоизоляции и социальной дистанции.

Кстати В Вурман-Сюктерском сельском поселении для улучшения экологической обстановки заменят сетку-рабицу на контейнерных площадках для вывоза ТБО на профнастил. На эти цели выделено 250 тысяч рублей.

14.04.2020

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