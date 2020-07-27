Реконструкция водонапорных башен пройдет во всех районах республики. Об этом стало известно 27 июля на еженедельном совещании республиканского правительства. В результате конкурса было отобрано 217 объектов на сумму 213,7 млн рублей, из которых 200 млн рублей выделено из республиканского бюджета.

Ранее врио Главы Чувашии Олег Николаев распорядился усилить работу в этом направлении, поручив Минстрою совместно с Минприроды Чувашии, представить на утверждение соответствующий документ. Сегодня он заметил, что деньги на водонапорные башни уже выделены и начало работ по реконструкции и ремонту необходимо ускорить.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской республики Александр Героев доложил, что проект реконструкции водонапорных башен находится на стадии проведения конкурсных процедур.

«Главы администраций муниципалитетов всю информацию получили. Деньги также доведены. Осталось реализовать уже физически на местах», — сказал он.

«Прошу оперативно представить доклад. Если нужны дополнительные решения, то давайте их принимать», — резюмировал Олег Николаев.