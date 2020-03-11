В ближайшие дни через Чувашию пройдет серия холодных фронтов, которые постепенно понизятся температуру воздуха на высоте облаков с нынешних +7 до -7 градусов. Поэтому если в четверг и пятницу осадки пройдут пока еще преимущественно в виде дождя (всего может выпасть до 8 мм влаги), то в воскресенье в воздухе снова закружит мокрый снег. Местами даже сформируется небольшой временный снежный покров. Об этом сообщает портал «Погода в Чувашии».

13 марта возможны неблагоприятные и даже опасные явления погоды, связанные с усилением юго-западного ветра. Его порывы в этот день могут достигать 20-25 метров в секунду.

Наиболее существенные осадки ожидаются 21, 25 и 29 марта. Всего до конца месяца может выпасть месячная норма влаги. Понижение температуры воздуха до нормы предполагается в период с 23 по 27 марта. Столбики термометров по ночам могут опускаться до ‘минусовых’ значений, а осадки пройдут в виде снега.

11.03.2020

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