В п. Кугеси в военном комиссариате Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов Чувашии продолжаются мероприятия по первоначальной постановке граждан 2003 года рождения на воинский учёт. Всего на учет планируется поставить около 400 призывников. На сегодня получили удостоверения 212 человек.

Как отметил военный комиссар Чебоксарского и Мариинско Посадского районов Александр Кочуров, мероприятия проходят в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы и Года памяти и славы.

Юноши проходят медицинское освидетельствование, профессиональнно-психологический отбор, тестирование на нервно-психологическую устойчивость. Как отметил Александр Кочуров, уровень годности к военной службе растет, ребята мечтают попасть в ВДВ и морскую пехоту,части Росгвардии и Военно-морской флот.

Перед юношами выступают ветераны боевых действий на Северном Кавказе, Афганистане.

Много вопросов задают ребята о буднях современной Российской армии, наших земляках, участниках Великой Отечественной войны и локальных конфликтов.

31.01.2020

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