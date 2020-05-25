В военном комиссариате Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов Чувашии в п. Кугеси продолжаются плановые мероприятия по выполнению задания Генерального Штаба ВС РФ.

Как рассказал военный комиссар Александр Кочуров, на сегодняшний день медицинские и призывные комиссии прошли 50 человек.

Особенностью весеннего призыва является то, что практически 80% призывников, обучаются в учебных заведениях и имеют отсрочку по учебе до 30 июня 2020 года. Это означает, что они отправятся на Республиканский сборный пункт в Чебоксарах только летом.

Как отметил военный комиссар, ребята очень ответственно подходят к мероприятиям призыва, особенно в современных условиях пандемии коронавируса: все приходят в масках и перчатках.

Александр Кочуров также рассказал, что 22 мая 2020 года военкомат был проверен сотрудниками прокуратуры Чебоксарского района. Они проверили ход работы военного комиссариата по вопросу нераспространения короновирусной инфекции. Сотрудники прокуратуры сделали ряд замечаний, которые были устранены в ходе проверки.

Александр Алексеевич отметил, что совместными усилиями с контролирующими органами будет продолжена работа по весеннему призыву в сложных условия распространения коронавируса.

25.05.2020

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