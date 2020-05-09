В Чебоксарах в Больницу скорой медицинской помощи поступила первая партия современных ИВЛ отечественного производства. Кроме стандартных режимов, которые имеются в любом аппарате ИВЛ для реанимации, в данной модели представлен режим адаптивной вентиляции, который, с одной стороны, обеспечивает максимальный комфорт пациента, а с другой стороны, позволяет адаптировать больного к переходу на спонтанное дыхание эффективно и безопасно. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Новые аппараты ИВЛ будут работать в анестезиолого-реанимационном отделении БСМП.

Вопрос дополнительного материально-технического обеспечения медицинских организаций в связи с распространением COVID-19 находится на личном контроле врио Главы Чувашии Олега Николаева.

Всего по Госконтракту между Минздравом Чувашии и Акционерным обществом «Концерн Радиоэлектронные технологии» в республику поступит 95 аппаратов ИВЛ, которые будут распределены между больницами, оказывающими медицинскую помощь пациентам с COVID-19: Больница скорой медицинской помощи, Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн, Новочебоксарская городская больница, акушерский стационар №3 Городской клинической больницы №1, инфекционный стационар Городской детской больницы №2. Средства на закупку оборудования выделены из федерального и республиканского бюджетов.

Заключен контракт на приобретение 50 аппаратов неинвазивных ИВЛ, поступление которых планируется до 20 мая 2020 года.

По соглашению между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Акционерным обществом «Концерн Радиоэлектронные технологии» и Министерством здравоохранения Чувашской Республики ожидается поставка 29 аппаратов ИВЛ.

9.05.2020

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