В с. Большой Сундырь Моргаушского района в помещении, где ожидают вызова бригады скорой помощи, проведен ремонт: заменены окна и двери, система электроснабжения, установлен нагреватель воды. Для удобства медиков и водителей сделали дополнительные перегородки. Об этом сообщает Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.

В Большом Сундыре круглосуточно дежурит одна бригада скорой медицинской помощи. Пункт временного размещения в Большом Сундыре относится к подстанции г. Ядрин. На Ядринской подстанции 8 бригад (1 из них в Большом Сундыре, 2 – в Моргаушах, 2 – в Аликово и 3 – в самом Ядрине). За 2019 год бригады подстанции оказали помощь 15 тыс. пациентам. Среднее время, за которое скорая доезжает до пациента в Аликовском, Моргаушском и Ядринском районах, в 2019 году составило 12 минут.

13.03.2020

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