В Большекатрасьском сельском поселении ведут строгий учёт вновь прибывших

2 апреля, 2020 - Новости - нет комментариев

В Большекатрасьском сельском поселении ведут постоянный контроль  за вновь прибывшими.

Глава Большекатрасьского сельского поселения Юрий Башкиров сообщил: «Через работников паспортного стола, клубных учреждений, ФАПов узнаем о приезжих, обзваниваем
и узнаем дома ли они, и предупреждаем,
чтоб на улицу не выходили. Жители поселения  соблюдают режим самоизоляции, только по необходимости выходят в магазины.

В поселении в каждом учреждении развешены листовки с сообщением о карантине и как защититься от коронавируса. Также начали огорождать сигнальной лентой детские площадки. О приезжих сообщаем в администрацию Чебоксарского района. К прибывшим из-за границы потом приезжают работники из Роспотребнадзора».

2.04.2020

www.tavanen.ru 

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