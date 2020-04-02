В Большекатрасьском сельском поселении ведут постоянный контроль за вновь прибывшими.

Глава Большекатрасьского сельского поселения Юрий Башкиров сообщил: «Через работников паспортного стола, клубных учреждений, ФАПов узнаем о приезжих, обзваниваем

и узнаем дома ли они, и предупреждаем,

чтоб на улицу не выходили. Жители поселения соблюдают режим самоизоляции, только по необходимости выходят в магазины.

В поселении в каждом учреждении развешены листовки с сообщением о карантине и как защититься от коронавируса. Также начали огорождать сигнальной лентой детские площадки. О приезжих сообщаем в администрацию Чебоксарского района. К прибывшим из-за границы потом приезжают работники из Роспотребнадзора».

2.04.2020

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