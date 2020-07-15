Этим летом стационарное лечение на токсикологических койках терапевтического отделения Центральной городской больницы (временно развернутое на период коронавирусной инфекции) с укусами змей прошли 5 пациентов, продолжают лечение 5 больных. Об этом сообщили в Центральной городской больнице Минздрава Чувашии.

В республике встречаются ужи и медянки, обитает единственный вид ядовитых змей — гадюка обыкновенная.

Если змея приняла позу угрозы, отступите медленно назад. Избегайте резких, пугающих змею движений! Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к змее спиной. Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к змее. Сохраняйте спокойствие в решениях, действиях, жестах. Помните, опасна змея, которую вы не видите, обнаруженная змея угрозы не представляет, если ее не трогать. Также помните! Собираясь на лесную прогулку необходимо соответственно одеться:. Наиболее подходящими вариантами защиты от змей будут плотные комбинезон или брюки, резиновые сапоги.

В первую минуту ощущается небольшое жжение, появляются онемение, краснота, боль. Через 20-40 минут могут возникнуть явления шока: бледность кожных покровов, головокружение, тошнота, рвота, слабый и частый пульс, снижение давления.

15.07.2020

www.tavanen.ru