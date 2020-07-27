

В настоящее время в отделении восстановительного лечения Центральной городской больницы столицы Чувашии по направлению терапевтов проходят реабилитацию 58 пациентов с перенесенной вирусной пневмонией. Необходимым условием амбулаторной реабилитации в стенах поликлиники является наличие двух отрицательных тестов ПЦР/или наличие антител после перенесенной COVID-19 инфекции. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

С целью восстановления пораженных легких и других органов, активации иммунитета в восстановительное лечение включены занятия лечебной гимнастикой, воздействие физическими факторами, в том числе магнитотерапия, электрофорез, лечение лазером, массаж грудной клетки, а в некоторых случаях и мануальная терапия, рефлексотерапия и психотерапия.

«В первую очередь к нам поступают пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию на фоне хронических заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Комплекс реабилитационных мероприятий подбирает врач восстановительного лечения. Длительность программы составляет от 6 до 12 недель. Далее наши пациенты продолжают занятия дыхательной гимнастикой и лечебной физкультурой самостоятельно в домашних условиях, опять-таки подобранных врачом. Рекомендуем всем пациентам побольше ходить, гулять, дышать свежим воздухом, избегать больших физических нагрузок. Правильное питание, здоровый и полноценный сон также ускорят выздоровление», — говорит заведующая отделением восстановительного лечения, Заслуженный врач ЧР, врач высшей категории Клара Маматкуловна Волкова.

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