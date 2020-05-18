Главный врач Больницы скорой медицинской помощи Ильдар Абызов провел трахеостомию пациенту с COVID-19 – оперативное вмешательство, цель которого, обеспечить непосредственный доступ в трахею пациенту, находящемуся на долговременной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – стандарт лечения пациента с острой дыхательной недостаточностью. Оперативное вмешательство проведено непосредственно в палате интенсивной терапии реанимационного отделения, поскольку даже транспортировка в операционную – риск для пациента. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

В составе операционной бригады, кроме оперирующего хирурга, принимали участие врач оториноларинголог Андреев Павел Владимирович и анестезиолог реаниматолог Краснов Герман Валерьевич.

Операционная бригада работала в аэрозольном облаке с миллиардами вирусных тел. Часть времени, выдыхаемый пациентом зараженный воздух, из отверстия в трахее поступает в окружающий сотрудником дыхательный объем.

18.05.2020

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