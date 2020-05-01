В больницах Чувашии находятся 583 человека с коронавирусом

1 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Чувашской Республике из-за ситуации с коронавирусом  c начала года под наблюдением медиков находились 4723 гражданина, по состоянию на 1 мая под наблюдением находится 1635 человек. Из них: изолированы в домашних условиях 993 человека; госпитализированы 583 человека, включая 15 несовершеннолетних. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

В обсервационном отделении «Алый парус» находится 59 человек, из них 7 несовершеннолетних.

У 627 человек подтверждена коронавирусная инфекция, из которых 118 пациентов выписаны с выздоровлением.

Ожидается предварительное подтверждение результатов анализа у 49 человек.

У 8 пациентов с COVD-19 констатирована смерть.

1.05.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости