В Чувашской Республике из-за ситуации с коронавирусом c начала года под наблюдением медиков находились 4723 гражданина, по состоянию на 1 мая под наблюдением находится 1635 человек. Из них: изолированы в домашних условиях 993 человека; госпитализированы 583 человека, включая 15 несовершеннолетних. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.
В обсервационном отделении «Алый парус» находится 59 человек, из них 7 несовершеннолетних.
У 627 человек подтверждена коронавирусная инфекция, из которых 118 пациентов выписаны с выздоровлением.
Ожидается предварительное подтверждение результатов анализа у 49 человек.
У 8 пациентов с COVD-19 констатирована смерть.
1.05.2020
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