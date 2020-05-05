В Чувашской Республике c начала года под наблюдением находится 5010 человек.
На 4 мая 2020 года под наблюдением находится 1592 человека. Из них изолированы в домашних условиях 977 человек;на стационарном лечении — 595 человек с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции и подозрением на нее, включая 15 несовершеннолетних. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.
В обсервационном отделении «Алый парус» находится 20 человек.
Уже 149 человек выздоровели, из них 40 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением.
Ожидается предварительное подтверждение результатов анализа у 49 человек.
У 8 пациентов с COVD-19 констатирована смерть. Новых смертей нет.
5.05.2020
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