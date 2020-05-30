В Чувашии пока не снимут ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом заявил врио Главы республики Олег Николаев 29 мая на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Оно прошло в формате видео-конференц-связи с участием всех глав администраций районов и городов.

Руководитель региона отметил, что ситуация постепенно стабилизируется. На протяжении последних дней фиксируется примерно одинаковое количество выявленных случаев заражения COVID-19. Число проведенных тестов тоже растет. Всего на 29 мая выполнено с нарастающим итогом порядка 55 тысяч исследований. Однако до сих пор многие инфицированные лечатся стационарно. Поэтому свободный коечный фонд составляет всего 43,2%. «Норматив по этому показателю пока не позволяет нам смело говорить о возможности снятия части ограничений и выходе на первый этап», — подчеркнул Олег Николаев.

По информации министра здравоохранения Владимира Степанова, на сегодняшний день из 2709 заболевших 1212 выздоровели. У 13 пациентов с COVD-19 констатирован летальный исход, из них в 1 случае смерть наступила за пределами республики.

В регионе развернуты 1477 коек для лечения пациентов с COVID-19.

Как отметила заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Алла Салаева, на этой неделе, по сравнению с предыдущей, наибольший темп распространения COVID-19 зафиксирован в Алатырском, Красночетайском, Козловском, Комсомольском и Шемуршинском районах.

На следующей неделе в муниципалитеты направится рабочая группа во главе с кураторами от регионального правительства. Такую задачу поставил врио Главы республики Олег Николаев. Специалисты будут мониторить реализацию решений, принятых на уровне региона. В случае необходимости – оказывать помощь и консультацию на местах по недопущению дальнейшего распространения коронавируса.

30.05.2020

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