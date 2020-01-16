В Батыревском районе рано утром произошел пожар

16 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

В четверг около 6:00 пламя вспыхнуло в одном из частных домов по улице Советская в поселке Ульяновка Батыревского района. В ликвидации пожара были задействованы четыре единицы техники. Жилое здание спасено. Обстоятельства возгорания выясняются. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

С начала года в республике произошли 35 пожаров. Общий материальный ущерб от них составил более одного миллиона рублей. Огонь унес жизни двух человек, еще трое получили травмы. Спасены 15 человек.

16.01.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости