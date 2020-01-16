В четверг около 6:00 пламя вспыхнуло в одном из частных домов по улице Советская в поселке Ульяновка Батыревского района. В ликвидации пожара были задействованы четыре единицы техники. Жилое здание спасено. Обстоятельства возгорания выясняются. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

С начала года в республике произошли 35 пожаров. Общий материальный ущерб от них составил более одного миллиона рублей. Огонь унес жизни двух человек, еще трое получили травмы. Спасены 15 человек.

16.01.2020

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