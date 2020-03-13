13 марта врио Главы Чувашии Олег Николаев находится с рабочей поездкой в Батыревском районе.

В селе Тарханы он принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 140-летию со дня рождения живописца, графика, художника-педагога, профессора Алексея Афанасьевича Кокеля.

В этот памятный день на родине известного художника после реставрации открылся дом-музей А.А. Кокеля, который является объектом культурного наследия республиканского значения. Реставрация стоимостью 4 млн рублей проведена в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Чувашской автономной области.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев назвал восстановление дома-музея и его открытие большим событием в жизни республики. Он поблагодарил жителей района, которые по чувашскому народному обычаю «ниме» собирали средства на благоустройство его территории.

От имени почитателей творчества художника Олег Николаев передал в дар дому-музею статуэтку Алексея Кокеля.

«Художественная культура имеет важнейшее значение в нашей жизни. Это искусство, которое обогащает наши души. Когда художник передает через свои картины красоту природы, красоту человека, богатство культуры целых народов – это, конечно же, является наследием, которое впоследствии обогащает многие поколения», – отметил врио Главы Чувашии на торжественном мероприятии, которое прошло в местном доме культуры.

Олег Николаев подчеркнул, что творчество Алексея Кокеля является неотъемлемой частью культуры чувашского народа. Прославленный художник всецело отдавался своему делу и, следуя своему призванию, проделал широкий и содержательный путь. Покинув малую родину, он сохранил и пронес через всю жизнь любовь к родному краю и его традициям. Он также смог реализовать себя как педагог и наставник. Его труды получили всемирное призвание.

Чувашский народ гордится своим земляком и на его примере воспитывает подрастающее поколение. Ежегодно в селе Тарханы проводится международный Кокелевский пленэр, где именитые художники проводят мастер-классы для начинающих мастеров кисти.

«Если будем сохранять память о таких выдающихся земляках и следовать их примеру, то завтрашний день будет лучше, будет таким, каким мы его сами хотим увидеть», – заключил Олег Николаев.

На торжественном мероприятии также состоялось вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» ветеранам, проживающим в Батыревском районе.

Отметим, в праздничных мероприятиях, посвященных 140-летию со дня рождения А.А. Кокеля, приняли участие председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, исполняющий обязанности министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Роза Лизакова, советский и российский учёный зоолог, доктор биологических наук, профессор географического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Николай Дроздов, депутаты Государственного Совета Чувашской Республики, руководители органов местного самоуправления и другие. Почетными гостями праздника стали родственники Алексея Афанасьевича Кокеля.

13.03.2020

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