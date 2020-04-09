В Батыревском районе Чувашии начали работать пять рабочих групп, которые будут осуществлять ежедневные рейды по составлению протоколов за нарушение режима самоизоляции в период коронавируса. По состоянию на 17.00 часов 8 апреля текущего года составлено 35 протоколов и актов для принятия административных мер.

Добавим, что и в Шумерле сформированы мобильные группы из числа специалистов администрации, полиции, которые патрулируют территорию города, выявляя нарушителей положений, прописанных в Указе. Они наделены полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1.КоАП.

В соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

9.04.2020

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