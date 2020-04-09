В Батыревском районе за день составили 35 протоколов за нарушение режима самоизоляции

9 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Батыревском районе Чувашии начали работать пять рабочих групп, которые будут осуществлять ежедневные рейды по составлению протоколов за нарушение режима самоизоляции в период коронавируса. По состоянию на 17.00 часов 8 апреля текущего  года составлено 35 протоколов и актов для принятия  административных  мер. 

Добавим, что и в Шумерле сформированы мобильные группы из числа специалистов администрации, полиции, которые патрулируют территорию города, выявляя нарушителей положений, прописанных в Указе. Они наделены полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1.КоАП.

В соответствии со статьей  20.6.1 КоАП  РФ за невыполнение правил поведения при введении  режима повышенной готовности  на территории Чувашской Республики влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

9.04.2020

www.tavanen.ru

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