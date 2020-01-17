Прокуратурой Батыревского района в суде поддержано представление Батыревского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции о замене исправительных работ на лишение свободы в отношении 36-летней местной жительницы, ранее осужденной за неуплату алиментов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии, в судебном заседании установлено, что местная жительница, злостно уклонялась от уплаты алиментов, в связи с чем была осуждена к наказанию в виде исправительных работ. Вместо принятия мер к получению заработка и уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, она продолжила совершать противоправные действия — не являться без уважительных причин на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, не являться к месту отбытия наказания в виде исправительных работ.

С учетом заключения прокурора, суд заменил местной жительнице исправительные работы на лишение свободы и направил ее для отбывания дальнейшего наказания в колонию-поселение.

17.01.2020

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