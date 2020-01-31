За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрирован 1 техногенный пожар, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает МЧС по Чувашии.

30 января около 9 часов вечера произошел пожар в личном хозяйстве с.Шыгырданы Батыревского района. В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка бани. Предполагаемая причина пожара – неправильное устройство или неисправность дымовой трубы. Предварительный материальный ущерб составил 10 тыс. руб.

По оперативным данным, на территории Чувашской Республики с начала года зарегистрировано 64 пожара, в результате которых погибли 5 человек. Травмы различной степени тяжести получили 6 человек. Предварительный материальный ущерб составил 2, 971 млн. рублей.

31.01.2020

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