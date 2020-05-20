В Батыревском районе автомобилист при развороте на трассе спровоцировал ДТП

20 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

ДТП было зарегистрировано 18 мая около 20 часов 20 минут на участке автодороги А-151 «Цивильск — Ульяновск» в Батыревском районе. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107, 18-летний житель села Тойси Батыревского района, совершая разворот с правой обочины, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21101, который ехал прямо. В результате столкновения пострадал 22-летний пассажир «семёрки», который с травмами был доставлен в больницу. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии. 

Водители освидетельствованы, состояние опьянения не выявлено. Проводится проверка.

20.05.2020

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