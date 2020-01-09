За 2019 год в воздушном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту г. Чебоксары было досмотрено 74 воздушное судно, 14789 пассажиров и членов экипажей. При этом выявлены 3 пассажира с симптомами, не исключающими инфекционные заболевания: повышение температуры тела, симптомы респираторных заболеваний. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашии.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике — Чувашии ежегодно в Международном аэропорту г. Чебоксары проводятся тактико-специальные межведомственные учения по локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания на борту воздушного судна.

Специалистами Управления проведены семинары с сотрудниками пограничного, таможенного, ветеринарного и фитосанитарного контроля, служб аэропорта по профилактике лихорадок Эбола, Зика, Денге, коронавирусной инфекции, гриппа птиц.

9.01.2020

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