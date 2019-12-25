В аэропорту г. Чебоксары судебные приставы, сотрудники транспортной полиции и АО «ЭнергосбыТ Плюс» провели традиционную предновогоднюю акцию «Узнай о своих долгах». В зале вылета пассажиров Дед Мороз со Снегурочкой приглашали граждан к стойке, где судебные приставы проверяли их на наличие задолженности. Пока взрослые узнавали, нет ли у них долгов, дети с удовольствием фотографировались со сказочными персонажами и получали новогодние сувениры. Об этом сообщает УФССП по Чувашии.



В ходе рейда выяснилось, что 5 пассажиров из 300 — должники. Граждане поспешили на месте оплатить задолженность, т. к. сумма долга у каждого из них не превышала 2 тысяч рублей. Многие пассажиры признавались, что побеспокоились заранее и, дабы избежать неприятных сюрпризов на новогодние праздники, самостоятельно воспользовались «Банком данных исполнительных производств».

Напоминаем, что узнать свою задолженность по штрафам, налогам, алиментам, банковским кредитам можно благодаря мобильному приложению, а также на портале государственных услуг. Также на официальном сайте УФССП России по Чувашской Республике www.r21.fssprus.ru для всех доступен сервис «Банк данных исполнительных производств», на котором возможно получение информации о задолженности в отношении любого лица по его имени и фамилии. Сервис предоставляет возможность также узнать о долгах юридического лица.

25.12.2019

www.tavanen.ru