В Атлашевском сельском поселении с 9 по 20 апреля мобильные группы провели 5 рейдов для выявления и пресечения фактов нарушения режима самоизоляции.

9 апреля пожилой женщине было выдано первое уведомление о необходимости прекращения нарушения режима самоизоляции. Последующие четыре рейда провели сотрудники администрации Чебоксарского района и участковый уполномоченный полиции. 10 апреля они составили 6 актов, 12 апреля — 2 акта и одно предупреждение, 15 апреля — 3 акта, 20 апреля — 1 акт и 1 предупреждение.

Акты будут направлены для рассмотрения в муниципальную комиссию, которая примет решение о размерах штрафов.

21.04.2020

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