Сегодня в Анат-Кинярской школе состоялся творческий вечер, приуроченный к юбилею уроженца д. Малый Сундырь, литературоведа Виталия Станьяла.

Перед началом конкурса юбиляра поздравили утвержденный на пост главы Вурман-Сюктерского сельского поселения Александр Кудряшов (приступит к исполнению обязанностей 31 января), поэт Леонид Фадеев, меценат Сергей Сорокин. Они вручили подарки, которые Виталий Станьял передал в фонд родной школы.

Главный редактор газеты «Таван Ен» Виктория Вышинская, поздравила Виталия Петровича Станьяла, отметив, что в Чувашии особо почитают его творчество, с большим уважением относятся к его трудам, ведь только недавно творческий вечер с большим размахом прошел в Национальной библиотеке Чувашии, куда съехались поздравлять юбиляра со всей Чувашии. «Станьял вокруг себя собирает богатых душой и любящих чувашский язык и культуру людей», — подчеркнула Виктория Анатольевна. Она также поблагодарила мецената Сергея Сорокина за помощь в популяризации районного издания.

В рамках творческого вечера состоялся конкурс чтецов произведений Виталия Станьяла. Его участники — ученики Анат-Кинярской и Шомиковской школ. В состав жюри вошла Виктория Вышинская.

Директор Анат-Кинярской школы Татьяна Майорова отметила, что школа гордится именем Виталия Станьяла. Она сообщила, что вечер, посвященный его творчеству, состоялся благодаря энтузиазму учителей чувашского языка и литературы Анат-Кинярской, Вурман-Сюктерской школы и школы номер 1 г. Чебоксары, и большое количество участников конкурса подтверждает, что дети любят родной чувашский язык.

Подробнее читайте в следующем номере газеты «Таван Ен».

Справочно Станьял (Никитин) Виталий Петрович, литературовед, поэт, публицист, краевед, общественный деятель, кандидат филологических наук (1984), доцент, народный академик, заслуженный работник высшей школы Чувашской Республики (2000), член Союза журналистов СССР (1968). Родился 1 января 1940 г. в д. Малый Сундырь (Станъяль) Чебоксарского района Чувашской Республики. В. Станьял – один из основателей и руководителей Чувашского национального конгресса. Окончил Чувашский государственный педагогический институт (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. Со студенческих лет сотрудничал с газетами «Молодой коммунист», «Советская Чувашия», «Коммунизм ялавĕ», работал учителем-методистом. С 1969 г. преподавал в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова, заведовал кафедрой чувашской литературы. С 1993 г. работал в Чувашском государственном институте гуманитарных наук – старшим научным сотрудником, заведующим отделом литературоведения и фольклористики. С 1991 по 2008 гг. – председатель Союза краеведов Чувашии. Под его руководством в республике велась активная работа по изучению родного края, начали издаваться книги по истории районов, собираются материалы для создания энциклопедии деревень. С 1992 г. – вице-президент Чувашской национальной академии, доцент Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. С. 2015 г. — на заслуженном отдыхе. Научные и творческие интересы: наследие К. Иванова, А. Андреева, В. Рзая, Г. Тал-Мрзы, Д. Петрова-Юмана, П. Хузангая, М. Сеспеля, Г. Тимофеева, произведения малого жанра, история этнорелигии и локальных культов, история, культура и быт населения Чебоксарского района. Автор более 80 научных трудов, в т. ч. 6 монографий, учебников и учебных пособий, а также поэтических сборников. Основные издания: «Чувашский рассказ», «Чӑваш халӑх ҫыравҫи Денис Гордеев» (Народный писатель Чувашии Денис Гордеев), «Петр Кудряшев: основатель мемориального музея чувашского поэта К.В. Иванова», «Слакпуҫ – сӑвӑ-юрӑ сӑпки» (Слакбаш – колыбель поэзии), «1941-1945 ҫулсенчи чӑваш литератури» (Чувашская литература 1941-1945 гг.), «Кӑрӑнкӑ кунҫул» (Тугая судьба), «Сторона моя, Чебоксарская» (в соавт.), «Ăраскал тĕпренчĕкĕ» (Осколки судьбы), «Мир чувашской культуры», «Живем судьбой и памятью народа», «Юрату йĕтесĕ» (Перипетии любви) и др. Объявлена Благодарность Государственного Совета Чувашской Республики (2015).

Анат-Кинярской школе к юбилею Станьяла #таванен

25.01.2020

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