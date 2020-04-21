В Чувашии за сутки зарегистрирован один пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

20 апреля около 19.00 час. пожар уничтожил деревянную баню в одном из частных хозяйств села Асакасы Аликовского района. Спасателям удалось отстоять от огня расположенный поблизости жилой дом. Причина случившегося выясняется.

С начала года в республике произошли 492 пожара. Общий материальный ущерб от них составил более 11 миллионов рублей. Огонь унес жизни 19 человек, еще 23 получили травмы. Спасены 37 человек.

Телефон службы спасения – «01» («101» – с мобильного).

21.04.2020

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