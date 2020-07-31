29 июля в Чувашии зарегистрированы шесть пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

В Аликовском районе республики огонь уничтожил колесный трактор АТМ-3180. Возгорание произошло около полудня в поле у деревни Яргунькино. Обстоятельства случившегося выясняются.

Тем же днем сгорел бревенчатый дом в деревне Мочеи Красночетайского района. Предположительно, к пожару могло привести короткое замыкание электрической проводки. От огня спасены хозяйственные постройки и соседнее подворье.

Около 19.00 час. в городе Новочебоксарск пожар повредил два гаражных бокса, расположенных по улице Промышленная. Причина возгорания устанавливается.

Сегодня в 5.40 час. в службу спасения поступило сообщение о пожаре в деревне Алгадино Вурнарского района. Здесь от огня пострадала баня в хозяйстве 63-летнего сельчанина.